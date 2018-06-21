أخفاها بأرجل اصطناعية.. ضبط متسول بحوزته 100 ألف درهم في دبي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الأرصاد»: اليوم بداية الصيف.. وتوقعات بـ3 أشهر شديدة الحرارة

«الأرصاد»: اليوم بداية الصيف.. وتوقعات بـ3 أشهر شديدة الحرارة

صحة جازان: تسجيل 11 إصابة بالكوليرا في قطاع الداير

صحة جازان: تسجيل 11 إصابة بالكوليرا في قطاع الداير

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

أخفاها بأرجل اصطناعية.. ضبط متسول بحوزته 100 ألف درهم في دبي

أخفاها بأرجل اصطناعية.. ضبط متسول بحوزته 100 ألف درهم في دبي
0

تواصل – متابعات:

في مفاجأة غير متوقعة، ضبطت شرطة دبي متسولاً من جنسية آسيوية بحوزته 100 ألف درھم كان يخفیھا في أرجل اصطناعیة.

وفي التفاصيل، أوضح مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خلیل المنصوري أن عملیة الضبط تمت خلال حملة أطلقتھا شرطة دبي بالتعاون مع عدد من الجھات تحت شعار “كافح التسول”.

وأضاف أن الحملة نجحت في ضبط 243 متسولاً ومتسولة من جنسیات مختلفة من بینھم 136 رجلاً، و107 إناث، 195 قدموا للإمارات بتأشیرات زيارة، وبعضھم بصفة رجال أعمال.

وتابع أنه تم أيضاً ضبط الآسیوي (ستیني) في أول أيام عید الفطر خلال تسوله مستغلاً أرجلاً اصطناعیة، مشيراً إلى أنه بتفتیشه عثر داخل الأرجل الاصطناعیة على 45 ألف درھم، وعملات أخرى، حیث بلغت جملة المضبوطة نحو 100 ألف درھم؛ وفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية.

وأضاف أنه اتضح خلال التحريات أن المتسول قدم إلى الإمارات بتأشیرة زيارة منذ شھر واحد فقط، مشیراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونیة بحقه، وإبلاغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاستعلام عن الشركة التي استقدمته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. حريق هائل بـ «برج زن تاور» في دبي

بالفيديو.. حريق هائل بـ «برج زن تاور» في دبي

متسول يتنكر بزي نسائي في «حفر الباطن».. هكذا تم كشفه (فيديو)

متسول يتنكر بزي نسائي في «حفر الباطن».. هكذا تم كشفه (فيديو)

الإمارات.. تفاصيل جريمة اختطاف امرأة أوروبية والاعتداء عليها من قبل رجل أعمال عربي

الإمارات.. تفاصيل جريمة اختطاف امرأة أوروبية والاعتداء عليها من قبل رجل أعمال عربي

بالفيديو.. تصادم 44 مركبة على طريق دبي وإصابات بالجملة

بالفيديو.. تصادم 44 مركبة على طريق دبي وإصابات بالجملة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>