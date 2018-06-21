أخفاها بأرجل اصطناعية.. ضبط متسول بحوزته 100 ألف درهم في دبي

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في مفاجأة غير متوقعة، ضبطت شرطة دبي متسولاً من جنسية آسيوية بحوزته 100 ألف درھم كان يخفیھا في أرجل اصطناعیة.

وفي التفاصيل، أوضح مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خلیل المنصوري أن عملیة الضبط تمت خلال حملة أطلقتھا شرطة دبي بالتعاون مع عدد من الجھات تحت شعار “كافح التسول”.

وأضاف أن الحملة نجحت في ضبط 243 متسولاً ومتسولة من جنسیات مختلفة من بینھم 136 رجلاً، و107 إناث، 195 قدموا للإمارات بتأشیرات زيارة، وبعضھم بصفة رجال أعمال.

وتابع أنه تم أيضاً ضبط الآسیوي (ستیني) في أول أيام عید الفطر خلال تسوله مستغلاً أرجلاً اصطناعیة، مشيراً إلى أنه بتفتیشه عثر داخل الأرجل الاصطناعیة على 45 ألف درھم، وعملات أخرى، حیث بلغت جملة المضبوطة نحو 100 ألف درھم؛ وفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية.

وأضاف أنه اتضح خلال التحريات أن المتسول قدم إلى الإمارات بتأشیرة زيارة منذ شھر واحد فقط، مشیراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونیة بحقه، وإبلاغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاستعلام عن الشركة التي استقدمته.