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لتأهيل العاملين وضمان الجودة.. كادر وظيفي جديد لـ«القابِلات» في المملكة
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تواصل – الرياض:

تعتزم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، زيادة عدد القابلات في السعودية، والعمل على تأهيل العاملين في هذه المهنة، والحفاظ على مستوى الجودة في تقديم الخدمة.

وقال الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، عقب تنظيم الهيئة في الرياض أمس (السبت)، برنامج اليوم المفتوح للقبالة لمناقشة مستقبل مهنة القبالة في السعودية، إن الهيئة تتوجه إلى دعم المهن التي لم تحظ بالدعم سابقاً.

وأضاف عبده إلى أنه تم مناقشة تخصص تحتاجه المرأة في المجتمع للتأكيد على عملية ولادة آمنة وسليمة، وبحث حاجات تخصص القبالة من خلال إيجاد برامج جديدة وتوفير كادر وسلم تصنيفي جديد.

يذكر أن القبالة هي مهنة تقدم الرعاية والمساعدة للنساء خلال فترة الحمل والولادة، إضافة إلى رعاية المواليد حديثي الولادة وحتى سن 8 أسابيع، وتسهم المهنة بدورها في خفض حالات الوفاة للأمهات والأطفال حديثي الولادة.

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