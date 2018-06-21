ريم الشمراني.. طفلة يأكل المرض جلدها ويعصف بقلب أهلها وتنتظر العلاج (صور)

تواصل – سعيد القرني:

لا أقسى من مشاعر العجز عندما يرى الأب ابنته وهي تعاني آلام المرض ولا يستطيع أن يساعدها؛ إنها الطفلة ريم عبدالله الشمراني البالغة من العمر تسع سنوات، التي ولدت بمرض «الجلد السمكي» بتاريخ 1430/5/19هـ.

الأب عبدالله الشمراني تحدث لـ«تواصل» والدموع تنهمر من عينيه عن حالة ابنته، قائلاً: «ابنتي ريم تعاني من مرض الجلد السمكي منذ الولادة وتم تحويلها لمستشفى الملك عبدالله في بيشة وتم تنويمها فيه قرابة أربعة أشهر بدون فائدة».

وأضاف «الشمراني»: «ثمَّ ذهبت بها إلى مستشفى الهدا بالطائف من ذلك الوقت إلى الآن وأنا أعمل هناك في قطاع وزارة الدفاع ولكن للأسف دون جدوى، ولا يوجد علاج سوى المرطبات فقط ثم ذهبت بها إلى مدينة الملك فهد الطبية التي بدورها اعتذرت عن قبول الحالة».

وأشار إلى حصوله على أمر علاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ولكن «لا يوجد غير المرطبات فقط وبعدها طرقت عدة أبواب لعلاجها ولكن دون جدوى والألم يصارعني حزناً ويصارع ابنتي ثم تواصلت مع الهيئة الطبية العليا بوزارة الصحة ولكن دون فائدة أيضاً».

وتابع «الشمراني»: «تكفل فاعل خير بسفرنا للهند على حسابه الخاص وراجعت عيادة جلدية خاصة في الهند والحمد لله تحسنت بعض الشي وفرحت كثيراً وذكروا لي أن ابنتي ريم تعاني من تشقق في الجلد وقشور كبيرة على كامل الجسم وسبب لها نزيف بالدم والتقارير تثبت ذلك».

واختتم المواطن حديثه، قائلاً: «أناشد الله ثمَّ خادم الحرمين الشريفين وأناشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأناشد أهل الخير وكل من يستطيع أن يعالج ابنتي؛ حيث إنني أعمل بالطائف في القطاع العسكري ويحتم علي عملي البقاء خدمة للدين والوطن ولا يوجد لدي تكاليف علاجها ولا أستطيع المغادرة».

ويعتبر داء «الجلد السمكي» أو السمكية من الأمراض الجلدية القليلة؛ وهو اضطراب في تقرن خلايا الجلد ونضوجها ويظهر على شكل جفاف شديد بالجلد مع تقشر زائد؛ وهو مرض وراثي ولا يُعدي إطلاقاً.