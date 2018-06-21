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الوطني للمعارض يرخص لـ3 آلاف فعالية أعمال خلال 3 أشهر

الوطني للمعارض يرخص لـ3 آلاف فعالية أعمال خلال 3 أشهر
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تواصل – الرياض:

أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عن حجم الإنجازات التي حققها خلال الربع الأول من عام 2018م، حيث استعرض في تقرير تفصيلي وإحصائي نسب إنجاز مبادرات تنفيذ الأهداف والمحاور الاستراتيجية للبرنامج.

وأوضح التقرير أنه تم الترخيص لـ (3013) فعالية أعمال خلال الربع الأول من 2018م معظمها في قطاعات الرعاية الصحية، التعليم، والتقنية والاتصالات، والاقتصاد والتجارة والسلع الاستهلاكية والتجزئة والخدمات المهنية بنسبة ارتفاع قدرها (21%) مقارنة بـالربع الأول من عام 2017م، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات (49%)، ومنطقة مكة المكرمة (30%)، والشرقية (15%)، والمدينة المنورة (3%)، والقصيم (1%)، وعسير (1%)، إلى جانب تنفيذ (65) زيارة ميدانية لتقييم المعارض والمؤتمرات، وإصدار (31) قرار تنبيه وعقوبة حسب النظام وإيقاف (16) فعالية أعمال غير مرخصة.

وأضاف أن عدد المبادرات المعتمدة للبرنامج بلغ (90) مبادرة متفرعة من (23) هدفاً استراتيجياً، وأن نسبة الإنجاز الفعلية للمبادرات بلغت حتى نهاية مارس 2018م (76%)، ونوّه التقرير إلى أن أهم إنجازات البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال الربع الأول من عام 2018م، تمثلت في إعداد التقرير الختامي للبرنامج ورفعه لمجلس الوزراء، واعتماد اللجنة الإشرافية للبرنامج لقواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية، قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل والاجتماعات ونشرهما في صحيفة “أم القرى”، واعتماد تنظيم برنامج المبعوث، وفتح باب الترشح لتسجيل المبعوثين من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كما تضمنت الإنجازات التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن الرسوم البلدية على فعاليات الأعمال، وتوقيع محضر خاص بذلك، والتعاقد مع شركة متخصصة لتحليل البيانات المتعلقة باستقطاب اجتماعات الجمعيات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن من ضمن الإنجازات، تقديم عروض تعريفية عن صناعة الاجتماعات والبرنامج، وبحث أوجه التعاون مع صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الحج والعمرة.

كما تم إطلاق حسابات البرنامج في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم نشر (204) تغريدات في “تويتر” تفاعل معها (811263) حساباً، ونشر (29) منشوراً في حساب “لينكدإن” للبرنامج تفاعل معها (14133) حساباً، ونشر (9) فيديوهات للبرنامج في حساب “يوتيوب” تفاعل معها (120) ألف مشاهد.

كذلك تم تنظيم الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات خلال الفترة (18 – 20 /2/ 2018م) في قاعة الملك فيصل بفندق إنتركونتينتال الرياض، بمشاركة (61) متحدثاً، و(148) عارضاً، وحضر الملتقى (1360) مسؤولاً (10%) منهم قادمون من خارج المملكة، وشاهد الملتقى عبر البث الإلكتروني المباشر (43098) مشاهداً، وتم توقيع (29) اتفاقاً بين الجهات المشاركة فيه، وعقد ورشة عمل الخريطة الاستثمارية لمنشآت فعاليات الأعمال، بمشاركة جميع مديري الاستثمار في أمانات المناطق.

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