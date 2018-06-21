الجيش الليبي يسيطر على ميناءي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي

تواصل – واس:

أعلن الجيش الليبي، أن قواته سيطرت على ميناءي رأس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي الليبية.

وبينت شعبة الإعلام الحربي في تصريحات إعلامية، أن قوات الجيش نجحت في السيطرة على البوابة الشرقية منقار النسر ومطار رأس لا نوف العسكري ومصنع رأس لا نوف.

وقال أمير حرس جهاز المنشآت النفطية ناجي المغربي من جهته: ‘‘إن قوات الجيش نجحت في تحرير منطقة الهلال النفطي بالكامل‘‘.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة في ميناءي السدرة ورأس لا نوف النفطيين وصهاريج تخزين ومدرج رأس لا نوف الجوي، مبينة أن ميناء السدرة تحت سيطرة عسكرية في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات مع تقدم الجيش غرباً.