الجيش الليبي يسيطر على ميناءي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الأرصاد»: اليوم بداية الصيف.. وتوقعات بـ3 أشهر شديدة الحرارة

«الأرصاد»: اليوم بداية الصيف.. وتوقعات بـ3 أشهر شديدة الحرارة

صحة جازان: تسجيل 11 إصابة بالكوليرا في قطاع الداير

صحة جازان: تسجيل 11 إصابة بالكوليرا في قطاع الداير

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

الجيش الليبي يسيطر على ميناءي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي

الجيش الليبي يسيطر على ميناءي رأس لانوف والسدرة بمنطقة الهلال النفطي
0

تواصل – واس:

أعلن الجيش الليبي، أن قواته سيطرت على ميناءي رأس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي الليبية.

وبينت شعبة الإعلام الحربي في تصريحات إعلامية، أن قوات الجيش نجحت في السيطرة على البوابة الشرقية منقار النسر ومطار رأس لا نوف العسكري ومصنع رأس لا نوف.

وقال أمير حرس جهاز المنشآت النفطية ناجي المغربي من جهته: ‘‘إن قوات الجيش نجحت في تحرير منطقة الهلال النفطي بالكامل‘‘.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة في ميناءي السدرة ورأس لا نوف النفطيين وصهاريج تخزين ومدرج رأس لا نوف الجوي، مبينة أن ميناء السدرة تحت سيطرة عسكرية في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات مع تقدم الجيش غرباً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش الليبي يشن غارات تستهدف الميليشيات في مواقع النفط (فيديو)

الجيش الليبي يشن غارات تستهدف الميليشيات في مواقع النفط (فيديو)

وزير النقل يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للموانئ

وزير النقل يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للموانئ

الربيعة: مطار صنعاء وجميع الموانئ اليمنية مفتوحة للمساعدات والبضائع والوقود

الربيعة: مطار صنعاء وجميع الموانئ اليمنية مفتوحة للمساعدات والبضائع والوقود

«موانئ» تعتمد آليات أجور الكشف الجمركي

«موانئ» تعتمد آليات أجور الكشف الجمركي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>