تعرّف على القرية الوحيدة الخالية من السرقة في العالم

تواصل – وكالات:

لطالما كانت المدينة الفاضلة ضرباً من الخيال، لكن هذه القرية الهادئة بين أحضان الطبيعة في رومانيا، قد تكون الأقرب إلى تحقيق هذا المفهوم المثالي.

ويعيش في قرية آيبنثال بجبال باناتولوي غربي رومانيا، مجموعة عرقية تشيكية الأصل، وتتميز عن أي مكان آخر في البلاد بل وفي العالم، بسمعتها التي تمثل مجتمعاً آمناً خالياً من السرقة.

ولا يوجد مركز للشرطة في آيبنثال، فسكان هذه القرية مسالمون، ويحترم بعضهم بعضاً، ومعدل الجريمة فيها منخفض للغاية، بالمقارنة مع المعدل المحلي في البلاد، حسب موقع أوديتي سنترال.

ولا يُبالغ سكان القرية في الحفاظ على أموالهم، فالسرقة معدومة فيها، ومن الشائع ترك المال لعامل توصيل الخبز أمام باب المنزل، فيمر العامل ويأخذ المال، ويترك الأرغفة المطلوبة، وعلى مدى 20 عاماً، لم يبلغ أحد عن سرقة مال للخبز.

وبدأت القصة في 1989، بعد إغلاق المتجر المحلي بعد الثورة، وكان على الناس انتظار وصول شاحنة الخبز من قرية أخرى تبعد 20 كيلومتراً، قبل التوصل إلى فكرة ترك المال لعامل التوصيل أمام المنازل، وأدركوا أنهم لن يسرقوا بعضهم البعض، ومن يأتي من الخارج للسرقة سينفق على وقود السيارة مالاً أكثر من الذي سيحصل عليه من السرقة.