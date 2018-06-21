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شرطة الرياض: ضبط 8 متهمين اختطفوا مواطنيْن وأجبروهما على نزع ملابسهما
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية باشرت يوم الثلاثاء 28 – 9 – 1439، بلاغا عن تعرض مواطنين اثنين للاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وإجبارهما على دفع فدية مالية، قبل أن يتم إطلاق سراحهما، وذلك بعد تعرضهما للضرب، والتهديد بنشر صور التقط لهما بعد إرغامهما على نزع ملابسهما.

وأوضح متحدث شرطة الرياض أنه ولفداحة الجرم الذي أقدم عليه الجناة وبشاعته،  فقد تم تكثيف إجراءات البحث والتحري، وتم – بتوفيق الله – القبض عليهم في عمليات أمنية متزامنة تم تنفيذها في صباح يوم الأربعاء 1- 6 – 1439 ،  وعددهم 8 متهمين، بينهم سبعة من الجنسية السعودية ومتهم من الجنسية اليمنية، حيث أقروا بجريمتهم وتم إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك  لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره.
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