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ميركل تدعو للتصدي لتوجهات إيران «العدائية»

ميركل تدعو للتصدي لتوجهات إيران «العدائية»
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تواصل – وكالات:

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن البلدان الأوروبية قلقة من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعت لإيجاد حلول للتصدي لتوجهات طهران “العدائية” في الشرق الأوسط.

وقالت بعد لقائها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان “لا ينبغي الاكتفاء بمناقشة توجهات إيران العدائية لكننا بحاجة لحلول عاجلة”.

ولا تزال ألمانيا ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران، والذي أدى لرفع العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي، رغم انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في مايو.

وقالت ميركل يوم الخميس إنه برغم رغبة الدول الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق المبرم عام 2015 فإن القلق ينتابها بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووجود طهران في سوريا ودورها في حرب اليمن.

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