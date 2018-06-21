النفط يهبط 2% مع اقتراب اتفاق «أوبك» لزيادة الإنتاج

تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث بدا أن مُصدري الخام في أوبك يقتربون من إبرام اتفاق على زيادة الإنتاج.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.76 دولار للبرميل، بما يزيد على اثنين بالمئة، إلى 72.98 دولار ثم تعافى قليلا إلى 73.34 دولار بانخفاض 1.40 دولار بحلول الساعة 0945 بتوقيت جرينتش. ونزل الخام الأمريكي الخفيف دولارا واحدا إلى 64.71 دولار.

كان برنت بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عندما تجاوز الثمانين دولاراً للبرميل الشهر الماضي لكنه تراجع باطراد في الأشهر الأخيرة مع إبداء السعودية، أكبر منتج في أوبك، عزمها زيادة الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها نصف السنوي في فيينا يوم الجمعة ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتفق على ضخ المزيد مدعومة ربما بمنتجين آخرين من خارج أوبك مثل روسيا.

وكان من المتوقع أن تعارض إيران أي زيادة في إنتاج الخام لكنها أصبحت تشير الآن إلى أنها قد تدعم زيادة طفيفة.