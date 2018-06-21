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إجازة وضع 6 أسابيع لرئيسة وزراء نيوزيلندا

إجازة وضع 6 أسابيع لرئيسة وزراء نيوزيلندا
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تواصل – وكالات:

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن على حسابها في إنستجرام إنها وضعت مولودتها الأولى اليوم الخميس.

وأصبحت أرديرن (37 عاماً) أصغر من يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا عندما تولت المنصب العام الماضي، وهي الآن أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولوداً وهي في المنصب، وسيقوم نائبها ونستون بيترز بمهامها لمدة ستة أسابيع لحين عودتها من إجازة الوضع.

ووضعت أرديرن طفلتها في مستشفى أوكلاند، أكبر مستشفى عام في البلاد، وكان رفيقها المذيع التلفزيونى كلارك جايفورد إلى جوارها.

و”أرديرن” من بين عدد قليل من الزعيمات المنتخبات في العالم اللائى شغلن المنصب خلال حملهن. ووضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو طفلة عام 1990 أثناء شغلها المنصب.

جاسيندا أردرن، مواليد 1980، وهي أصغر امرأة من حيث العمر تتولى منصب رئاسة الوزراء، بعد أن حقق حزبها الفوز في الانتخابات العام الماضي بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات عن السلطة، رغم أنه لم يكن قد مضى على انتخابها رئيسة للحزب سوى سبعة أسابيع.

وهي أول سيدة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب منذ عام 1997، وأصغر رئيسة وزراء منذ 150 عاماً، حيث سبقها إدوارد ستافورد، الذي أصبح رئيسا لمجلس الوزراء في عام 1856 وكان يبلغ من العمر أيضاً 37 عاماً.

 

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