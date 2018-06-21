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رداً على «الطائرات الورقية».. قائد عسكري صهيوني سابق يهدد باجتياح غزة

رداً على «الطائرات الورقية».. قائد عسكري صهيوني سابق يهدد باجتياح غزة
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تواصل – وكالات:

هدد رئيس قيادة الجبهة الداخلية السابق في الكيان الصهيوني، إيال آيزنبرغ، باجتياح قطاع غزة في حال استمرت حماس في التصعيد.

وقال آيزنبرغ في حديث لإذاعة الجيش الصهيوني: “لا يوجد لدينا سبب للخوف من دخول قطاع غزة، وإذا استمرت حماس في التصعيد، ستجد الجيش الصهيوني داخل قطاع غزة.. الصيف هو وقت رائع بالنسبة إلينا”.

وحذر آيزنبرغ من خطورة استمرار الفلسطينيين في إطلاق الطائرات الورقية المشتعلة من قطاع غزة باتجاه الكيان المحتل، وقال: “قللنا من شأن هذه القضية عندما بدأت، وكان من الممكن أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة”.

وبدأ سكان غزة في إطلاق طائرات ورقية محملة بأقمشة مشتعلة نحو مناطق قوات الاحتلال كوسيلة للاحتجاج ضد الحصار على القطاع في خطوة أغضبت جيش قوات الاحتلال.

وتقول سلطات الاحتلال إن قرابة 20 ألف دونم احترقت بفعل الطائرات الورقية التي يطلقها الشبان الفلسطينيون المتواجدون على الحدود.

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