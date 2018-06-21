6 نصائح مهمة تساعدك على التخلص من «الإمساك» (إنفوجراف)

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“الإمساك” هو أن يواجه المصاب به صعوبة في الإخراج، ويعتبر من أبرز الاضطرابات الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي وهو على العكس تماماً من الإسهال، ويحدث إثر بطء حركة الأمعاء.

ويعتبر الشخص مصاباً بالإمساك إذا كانت مرات التغوّط أقل من ثلاث مرات أسبوعياً خلال فترة 12 أسبوعاً على الأقل في السنة الواحدة، وإذا تطلب التغوط، في 25% على الأقل من الوقت، بذل جهد ملحوظ.

ومن علامات “الإمساك” أيضاً إذا كان التغوط ناقصاً وغير كامل، وإذا كان البراز صلباً، وإذا كان هناك إحساس بانسداد يدعو إلى الاستعانة من أجل التغوط.

وفي هذا الصَّدد، نشر حساب “التثقيف” الصحي على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجرافيك) يتضمن ست نصائح تساعد الشخص في التخلص من الإمساك.

النصائح:

1- تناول الفواكه الغنية بالألياف مثل البرتقال والأجاص (الكمثرى) والبخاري.

2- تناول الخضراوات الطازجة مثل الخيار والكوسا والخس والكرفس والبقدونس والمولوخية.

3- تناول الخبز المحتوي على الردة (النخالة).

4- شرب الماء بمعدل لا يقل عن لترين يومياً وهذا يساوي 8 أكواب.

5- التقليل من شرب المنبهات كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية لدورها في تجفيف البراز وزيادة الإمساك.

6- ممارسة المشي والحركة.