عندما تتحدث الصورة.. الفرق بين موسمَي الربيع والجفاف في «بارق»

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صور تداولها مغردون على نطاق واسع، الفارق الكبير بين موسم “الجفاف” و”الربيع” في محافظة بارق، مشبهين الأمر بأنه مثل “الموت والحياة”.

والتقط أحد أبناء قرية “الشقيص” الواقعة شرقي محافظة بارق صورة من أحد المواقع الجبلية بقريته أثناء فترة الجفاف؛ حيث بدت الأرض قاحلة وأعشابها وأشجارها يابسة.

وخلال موسم الربيع، أخذ المواطن نفسه صورة من ذات الموقع لقريته التي ترعرعت فيها الأعشاب واخضرّت وتزينت الأشجار، واكتست الأرض بحلة خضراء رائعة.

وأثارت الصور إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا الله عزَّ وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمطار التي إذا ما انقطعت تحولت الأرض إلى صحراء جرداء.

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