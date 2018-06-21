إطلاق مؤشر لقياس جودة الهواء على مدار الساعة بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخراً نسخة تجريبية لمؤشر قياس جودة الهواء على موقعها الإلكتروني لقياس جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة بمقاييس خليجية، وذلك بمناسبة احتفالها بيوم البيئة العالمي 2018م.

وقال نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، إن إطلاق المؤشر يأتي بمناسبة احتفال الهيئة بيوم البيئة العالمي 2018م، وضمن مبادرات خطة التحول الوطني التي قدمتها الهيئة، في إطار قيامها بدورها في المراقبة على أعمال حماية البيئة بدرجة عالية من الشفافية، والمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات وفق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما سينعكس على الصحة العامة في المملكة.

وأكد الأنصاري أن المؤشر سيساهم في معرفة جودة الهواء في المناطق ببيانات آنية لجميع محطات قياس جودة الهواء، تتضمن مؤشرات وقياس وتركيز الملوثات في كل محطة.

وأضاف أن المؤشر يغطي ما يقارب من 45 موقعاً في مختلف مناطق المملكة، ويعمل على إعطاء القراءات لجودة الهواء على مدار الساعة بدلالات ألوان من 6 درجات، حيث يشير اللون الأخضر إلى جودة هواء جيدة، ومعتدلة للون الأصفر، فيما يشير اللون البرتقالي إلى غير صحي للمجموعات الحساسة، ويشير اللون الأحمر إلى غير صحي، واللون الأزرق إلى ضار، واللون البني إلى جودة هواء خطرة،وأن المؤشر يعطي درجة قياس جودة الهواء بحسب اللائحة التنفيذية لمقاييس جودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويساعد على تتبع الملوثات من خلال قياس العناصر المؤثرة على الصحة وهي غاز أول اكسيد الكربون، غاز ثاني اكسيد النتروجين، غاز الأوزون الأرضي، غاز ثاني اكسيد الكبريت وذرات الغبار، حيث تسبب زيادة نسبتها في الهواء إلى مشاكل صحية خاصة على الجهاز العصبي والتنفسي.