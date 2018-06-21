مرشح للرئاسة التركية: أحرص على صلاة الجمعة كل يوم!

تواصل – وكالات:

قال محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري -علماني أتاتوركي- للانتخابات الرئاسية التركية المبكرة 2018، في محاولة لكسب الشارع التركي المتدين، إنه يصلي الجمعة كل يوم.

وأضاف “إينجه” في خطاب أمام مؤيديه في ولاية كهرمان مرعش، أنه لا يقيم الصلوات الخمس يومياً، ولكنه ومنذ أن كان بعمر الـ15، يحرص على أداء صلاة الجمعة كل يوم.

تصريح “إينجه” قوبل باستهجان كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يأتي في إطار دغدغة مشاعر المتدينين في تركيا لحثهم على التصويت له في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها غداً الجمعة الموافق الثاني والعشرين من يونيو.

ويعمد “إينجه” ضمن حملته الانتخابية وخطاباته الجماهيرية إلى عرض مقاطع مســجلة للرئيس التركي، لإيضاح ما يرى أنها تناقضات لأردوغان، فيما يعمد أردوغان إلى الاحتفاء بسجل النجاحات الاقتصادية التي تحققت في ظل حكم حزب العدالة والتنمية في البلاد.