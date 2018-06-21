«النمر» يُحذر: «التوتر الوظيفي» يؤدي إلى خلل في عمل أهم أعضاء الجسم

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حذَّر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة التوتر الوظيفي (job strain)، مؤكداً أنه يؤثر على أهم أعضاء الجسم.

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” بعنوان “انتبه لصحتك”: “إن التوتر الوظيفي (job strain) يزيد من نسبة اختلال نبضات القلب وبالذات الرجفان الأذيني بنسبة 50 بالمائة”.

واختتم استشاري أمراض القلب ناصحاً من يعانون من “التوتر الوظيفي”، قائلاً لهم: “المطلوب منكم دعوا الأمور تجري في أعنتها”.

واضطراب نبضات القلب، يقصد به أية نبضة غير عادية، أو في غير وقتها، تعتبر اضطراباً في نظم القلب، وقد يكون اضطراب النظم مصحوباً بنظم غير طبيعي في القلب.

ويعتبر الرجفان الأذيني حالة شائعة تنتج عن اختلال عمل القلب؛ حيث ينقبض فيها الأذين بسرعة فائقة جداً وغالباً ما تكون هذه الانقباضات غير فعالة.