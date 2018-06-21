تركيا: الخادمة المرافقة للأسرة السعودية لن تحصل على الفيزا من المطار

تواصل – الرياض:

أكدت السفارة التركية بالرياض، أن الخادمة الفلبينية المرافقة للأسرة السعودية لن تحصل على تأشيرة دخول تركيا إلكترونياً أو من المطار، كما هو الحال مع حملة الجنسية السعودية.

وقالت السفارة في توضيح لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يلزم للخادمة الفلبينية الحصول على فيزا من السفارة بالرياض والمكاتب المتعاونة مع السفارة.

ونصحت السفارة المسافرين: “احرص على التأكد من شروط الفيزا لدخول تركيا بخصوص الخادمة، فمثلاً لو كانت الخادمة فلبينية فيلزم الحصول على فيزا لها من السفارة والمكاتب المتعاونة معها، ولن تحصل الخادمة على فيزا إلكترونية أو فيزا من المطار كما هو الحال مع حملة الجنسية السعودية”.