أمريكا.. ترامب يصدر قراراً جديداً بخصوص المهاجرين

تواصل – وكالات:

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن سياسة هجرة سببت غضبًا في الداخل والخارج بتوقيعه على أمر تنفيذي ينهي فصل الأطفال عن ذويهم، إذا ضبطت الأسر وهي تعبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير مشروع.

وقال ترامب للصحفيين خلال توقيع الأمر: “إنه يتعلق بإبقاء الأسر معًا، مع التأكد في نفس الوقت من أن لنا حدودًا منيعة وقوية للغاية”.

وقبل التوقيع قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تدوينات له على “تويتر”، إنه سيوقع قرارًا بخصوص المهاجرين يوم الأربعاء 20 يونيو قبل ذهابه إلى مينيسوتا.

وغرد ترامب عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “الأخبار الكاذبة لا تتحدث عن الأمن والسلام في بلدنا عندما يتم الحديث عن الهجرة غير الشرعية.. قوانين الهجرة إلى أمريكا هي الأسوأ في العالم، والديمقراطيون سيفعلون ما بوسعهم لعدم تغييرها.. الحدود المفتوحة تعني مزيدًا من الجرائم”.

وتابع ترامب: “لم يصوتوا بشكل كافٍ لشرعنة الهجرة.. يريدون الحدود مفتوحة، وهو ما يعني حصول جرائم أكثر. أما الجمهوريون فيعملون من أجل إحلال الأمن. حاليًّا أعمل من أجل شيء ما.. هذا لا ينتهي” في إشارة إلى الديمقراطيين ملمحًا إلى أنها غلطتهم منذ البداية.

من ناحيته، أكد بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي أنه سيتم التصويت على قرار لتقنين الهجرة يوم الخميس 21 من الشهر الجاري، وهو ما سيوقف إجراءات فصل الأبناء عن ذويهم حال دخولهم الأراضي الأمريكية بطريقة غير شرعية.