«مدني الليث» ينقذ يمنييْن تاها في منطقة جبلية وعرة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

صحة جازان: تسجيل 11 إصابة بالكوليرا في قطاع الداير

صحة جازان: تسجيل 11 إصابة بالكوليرا في قطاع الداير

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

«مدني الليث» ينقذ يمنييْن تاها في منطقة جبلية وعرة

«مدني الليث» ينقذ يمنييْن تاها في منطقة جبلية وعرة
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، وبإسناد من الدوريات الأمنية والهلال الأحمر بمحافظة الليث، من إنقاذ رجلين من الجنسية اليمنية تاها في المنطقة الجبلية ذات التضاريس الصعبة شرق محافظة الليث.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد لمركز العمليات الموحد من رجل يمني الجنسية يفيد بأنه في منطقة وعرة وصعبة التضاريس شرق محافظة الليث دون تحديد معالم يمكن الاستدلال بها، طالباً في الوقت نفسه النجدة بإنقاذهما.

وتابع” أنه من خلال إحداثية الاتصال مع مركز العمليات الموحد تم على ضوئها تحديد منطقة البحث وأخذت فرق الإنقاذ زمام المبادرة بالاتجاه صوب الإحداثيات المحددة، وفي غضون فترة انتقال الفرق قُطع الاتصال مع الرجلين وتغيرت إحداثيات الموقع بعد أن جازفا بالتحرك بحثاً عن طوق نجاة ينقذهما من تضاريس شديدة الصعوبة أصابتهما بالإرهاق والعطش؛ ما استدعى الفرق المنتقلة إلى تقسيم منطقة البحث لثلاث مناطق متقاطعة مع إحداثية البلاغ بهدف إبقاء منطقة البحث متابَعة من كافة الاتجاهات التي يمكن أن يسلكها الرجلان للوصول إلى منطقة آمنة في ظل الإرهاق والتعب اللذين أصابهما.

وأكد ” أن فرق الإنقاذ بتوفيق الله تمكنت مساء أمس الأربعاء بعد جهود كبيرة قاموا بها سيراً على الأقدام، من العثور على الرجلين بالقرب من منطقة المويه الحارة شرق محافظة الليث، حيث كان الإعياء والتعب الشديد قد أصاب أحدهما، علماً أن الرجلين في العقد الثاني والثالث من العمر.

وأبان ” أنه تم نقلهما لمنطقة آمنة تتواجد بها فِرق الهلال الأحمر التي بدورها قدمت لهما الإسعافات الأولية للاطمئنان على صحتهما”.

ودعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الإخوة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر من المناطق الجبلية ذات التضاريس الصعبة الواقعة شرق منطقة مكة المكرمة والجنوب الشرقي منها وعدم المجازفة بأرواحهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

العثور على شخصين تائهين بمنطقة جبلية في «الليث»

العثور على شخصين تائهين بمنطقة جبلية في «الليث»

نجاة وافد سقط من مسافة 500 متر أسفل جبل بالليث

نجاة وافد سقط من مسافة 500 متر أسفل جبل بالليث

«مشب نار» يشعل حريقًا في عمارة سكنية بأبها.. و«المدني» يخلي 5 أشخاص

«مشب نار» يشعل حريقًا في عمارة سكنية بأبها.. و«المدني» يخلي 5 أشخاص

وفاة 4 من أسرة واحدة في حريق مروع بمنزل بالقنفذة.. الأب والأم وطفلتان (صور)

وفاة 4 من أسرة واحدة في حريق مروع بمنزل بالقنفذة.. الأب والأم وطفلتان (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>