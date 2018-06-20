«مدني الليث» ينقذ يمنييْن تاها في منطقة جبلية وعرة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، وبإسناد من الدوريات الأمنية والهلال الأحمر بمحافظة الليث، من إنقاذ رجلين من الجنسية اليمنية تاها في المنطقة الجبلية ذات التضاريس الصعبة شرق محافظة الليث.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد لمركز العمليات الموحد من رجل يمني الجنسية يفيد بأنه في منطقة وعرة وصعبة التضاريس شرق محافظة الليث دون تحديد معالم يمكن الاستدلال بها، طالباً في الوقت نفسه النجدة بإنقاذهما.

وتابع” أنه من خلال إحداثية الاتصال مع مركز العمليات الموحد تم على ضوئها تحديد منطقة البحث وأخذت فرق الإنقاذ زمام المبادرة بالاتجاه صوب الإحداثيات المحددة، وفي غضون فترة انتقال الفرق قُطع الاتصال مع الرجلين وتغيرت إحداثيات الموقع بعد أن جازفا بالتحرك بحثاً عن طوق نجاة ينقذهما من تضاريس شديدة الصعوبة أصابتهما بالإرهاق والعطش؛ ما استدعى الفرق المنتقلة إلى تقسيم منطقة البحث لثلاث مناطق متقاطعة مع إحداثية البلاغ بهدف إبقاء منطقة البحث متابَعة من كافة الاتجاهات التي يمكن أن يسلكها الرجلان للوصول إلى منطقة آمنة في ظل الإرهاق والتعب اللذين أصابهما.

وأكد ” أن فرق الإنقاذ بتوفيق الله تمكنت مساء أمس الأربعاء بعد جهود كبيرة قاموا بها سيراً على الأقدام، من العثور على الرجلين بالقرب من منطقة المويه الحارة شرق محافظة الليث، حيث كان الإعياء والتعب الشديد قد أصاب أحدهما، علماً أن الرجلين في العقد الثاني والثالث من العمر.

وأبان ” أنه تم نقلهما لمنطقة آمنة تتواجد بها فِرق الهلال الأحمر التي بدورها قدمت لهما الإسعافات الأولية للاطمئنان على صحتهما”.

ودعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الإخوة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر من المناطق الجبلية ذات التضاريس الصعبة الواقعة شرق منطقة مكة المكرمة والجنوب الشرقي منها وعدم المجازفة بأرواحهم.