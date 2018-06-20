بث عملية قسطرة قلبية من «سعود الطبية» لمؤتمر عالمي

تواصل – الرياض:

شهد نخبة من أطباء قسطرة القلب في العالم، عملية قسطرة قلبية أجراها مركز قسطرة القلب بمدينة الملك سعود الطبية وذلك على الهواء مباشرة، حيث تم بث حي للعملية إلى قاعة مؤتمر عالمي يعقد في أورلاندو الأمريكية بحضور مختصين ومهتمين عالميين في مجال القسطرة التداخلية للقلب، والذي يعد المؤتمر الأكبر دولياً في هذا التخصص.

وجاء اختيار مدينة الملك سعود الطبية لبث مثل هذه العمليات تأكيداً من قبل اللجنة المشرفة على المؤتمر لمكانة المدينة الطبية وريادتها في شتى المجالات.

يذكر أن العملية أُجريت بفريق طبي مكون من د. مبارك الدوسري رئيس القسطرة القلبية بالمدينة ود. عبدالرحمن المغيري ورئيس التمريض أحمد الشهري ورئيس أخصائي القسطرة عبدالله الدوسري.

الجدير بالذكر أن مؤتمر علاجات القسطرة التداخلية للأوعية الدموية يقام سنوياً في أورلاندو، الأمريكية منذ 2004 وهو مؤتمر مختص بقسطرة الشرايين الدموية القلبية والطرفية وهو مصمم للمختصين والمهتمين في العلاجات بالقسطرة التداخلية ويوفر محاضرات ونقاشات مع مختصين عالميين، من مختلف دول العالم، وأيضاً ندوات وورش عمل والكثير من المواد التعليمية ويحضره قرابة 1200 من الأطباء.