«انستغرام» تتخطى حاجز مليار مستخدم.. 5.5 مليار دولار عائدات

تواصل – وكالات:

أعلنت انستغرام، أمس الأربعاء، تخطي عدد مستخدميها النشطين المليار، في إنجاز يعكس الإقبال المتزايد عليها، خاصةً من قبل الشباب.

جاء الإعلان خلال فعالية نظمها رئيس الشركة كيفن سيستروم في سان فرانسيسكو، وكشف خلالها النقاب أيضاً عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق المحترفين نشر مقاطع فيديو طويلة يمكن أن تصل مدة الواحد منها إلى الساعة.

وبعد أن كان عدد مستخدميها في سبتمبر الماضي، لا يزيد عن 800 ألف أصبحت انستغرام اليوم رابع شبكة للتواصل الاجتماعي يبلغ عدد مستخدميها أكثر من مليار شخص.

والشبكات الثلاث الأخرى التي سبقتها إلى ذلك مملوكة جميعها لفيس بوك، وهي، إضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي نفسه الذي يفوق عدد مستخدميه حالياً المليارين، خدمتا المراسلات الفورية “واتس آب” و”مسنجر”. وبذلك تمكنت انستغرام من تخطي منافسيها الرئيسيين تويتر وسناب تشات.

يُذكر أن انستغرام تأسست في 2010، واستحوذ عليها فيس بوك في 2012 مقابل حوالي مليار دولار. وحسب شركة ايماركتر، يُفترض أن تبلغ العائدات الإعلانية المتوقعة لانستغرام هذه السنة حوالي 5.5 مليار دولار، بزيادة 70% عن العام الماضي.