بعد تحرير مطار الحديدة.. المعارك تنتقل إلى الميناء

تواصل – وكالات:

أعلنت مصادر عسكرية يمنية انتقال المواجهات إلى شارع الكورنيش المؤدي إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، بعد إعلان التحالف السيطرة التامة على مطار المدينة، وفق مواقع يمنية، وصحيفة الشرق الأوسط، اليوم الخميس.

وجاء هذا بعدما حسمت القوات المشتركة معركة تحرير المطار، وبدأت تمشيطه تمهيداً لإعادة تشغيله من قبل الحكومة الشرعية في سياق مساع أوسع تشمل صرف الرواتب وإعادة الخدمات.

وفي المقابل، لجأت الميليشيات الحوثية إلى تضييق الخناق على سكان الحديدة، ودفعت الآلاف منهم إلى النزوح، بعد تحويل شوارع المدينة إلى خنادق استعداداً لحرب شوارع ضد قوات الشرعية.

وعلى وقع التطورات العسكرية الجارية في صنعاء، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس الأربعاء، أن “العمليات ستستمر حتى تحرير العاصمة صنعاء”.