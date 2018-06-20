تدشين مسابقة حفظ الأذكار للناشئة بـ«دعوي السلامة» في جدة

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دشن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي السلامة بجدة مسابقة حفظ الأذكار اليومية للناشئة طلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية تحت عنوان (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم..أذكاري).

تهدف إلى: تعزيز مبدأ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وغرس قيمة المحافظة على الأذكار في نفس الطفل، وحث الوالدين على الاهتمام بالأذكار وتربية الأولاد عليها، وتعزيز عبادة التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.

وذكر الشيخ إبراهيم بن علي مراد إمام وخطيب جامع أبو داود المشرف العام على المسابقة بأن المسابقة موجهة إلى طلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية بنين وبنات من سكان مدينة جدة زوارها، لافتا إلى أن التسجيل في المسابقة يبدأ بتاريخ 7 شوال ويستمر حتى تاريخ 8 ذو القعدة 1439 مشيرا إلى أنه تم رصد جوائز قيمة للفائزين والفائزات كما تم تخصيص هدية ترضية لكل مشارك.

واختتم حديثه بشكر المولى سبحانه وتعالى أولا وآخرا على منته وفضله بالتوفيق لهذا العمل، ومن ثم الشكر لمؤسسة السبيعي الخيرية على رعايتهم للمسابقة، والشكر أيضا لإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.

كما دعا أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى المبادرة إلى التسجيل في المسابقة من هنا

كما يمكن الاستفسار لكل ما يخص المسابقة عن طريق الواتس أب على الرقم 0503500340 او عن طريق حساب المكتب على تويتر @jdcialsalamah