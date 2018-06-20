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أمريكا.. كبيرة الخبراء النوويين بإدارة ترامب تترك البيت الأبيض

أمريكا.. كبيرة الخبراء النوويين بإدارة ترامب تترك البيت الأبيض
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تواصل – وكالات:

قال ثلاثة مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية إن كبيرة الخبراء النوويين المشاركين في محادثات إنهاء برامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية أندريا هول تركت البيت الأبيض في إطار عملية تناوب دورية.

وذكر مسؤول أمريكي آخر أن جولي بنتز حلت بالفعل محل هول في منصب القائم بأعمال مدير إدارة أسلحة الدمار الشامل في مجلس الأمن القومي. ولم ترد هول على طلب تعقيب.

وانضمت هول إلى مجلس الأمن القومي في يونيو  2016 في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وتولت منذ 2003 عدداً من المناصب الحكومية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وانتشار الأسلحة.

ولعبت هول دوراً بارزاً في التحضير لقمة الأسبوع الماضي في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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