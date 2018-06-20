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مليار ريال أنفقها المواطنون خلال يوم واحد فقط في رمضان عبر «مدى»

مليار ريال أنفقها المواطنون خلال يوم واحد فقط في رمضان عبر «مدى»
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تواصل – متابعات:

أنفق المواطنون يوم 11 من شهر رمضان المنصرم، حوالي 934 مليون ريال كمصاريف للعيد، وذلك من خلال عمليات نقاط البيع «مدى»، بينما وصل عدد العمليات في آخر يوم 29 من نفس الشهر إلى ما يقارب 3.940 ملايين عملية، بحسب ” الوطن”.

قيمة العمليات

ذكرت إحصائية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن «قيمة عمليات نقاط البيع «مدى» شهدت خلال شهر رمضان الماضي ارتفاعا، حيث وصلت إلى 21.920 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر من العام الفائت حيث لم تتجاوز قيمة العمليات 19.458 مليار ريال، أي بارتفاع ما نسبته 13%.

عدد العمليات
أوضحت الإحصائية أن «عدد عمليات نقاط البيع في أجهزة نقاط البيع «مدى» خلال رمضان الماضي بلغ 83.781 مليون عملية، في حين وصل عدد حجم العمليات في نفس الشهر من العام المنصرم 62.574 مليون عملية، بنسبة ارتفاع 34%.

نظام مدى
يذكر أن نظام المدفوعات الوطني في المملكة يهدف إلى إثراء بيئة المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المملكة من خلال تقديم الجيل الجديد من الحلول المبتكرة في مجالات الدفع الإلكتروني، والتميز بمستوى الخدمات التي يقدمها.

وتعتمد رؤية «مدى» على جعلها الخيار الأمثل للمواطنين والمقيمين في المملكة لإتمام عمليات السداد إلكترونيا، في بيئة تتسم بالابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وبما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على النقد، والتركيز المستمر على جودة الخدمات، ورضا حاملي البطاقات.

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