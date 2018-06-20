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«الأرصاد»: اليوم بداية الصيف.. 3 أشهر قادمة شديدة الحرارة

«الأرصاد»: اليوم بداية الصيف.. 3 أشهر قادمة شديدة الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى دخول فصل الصيف فلكيا اليوم 21 يونيو، ويستمر لمدة 95 يوما تتصف بعوامل طقس متعددة، منها احتمالية ارتفاع معدلات دراجات الحرارة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة، وتزداد تلك الاحتمالية بنسبة عالية على الشمال من المملكة، وكذلك على شرق ووسط المملكة، وأجزاء من الربع الخالي خلال شهري يوليـو وأغسطس، وقد تصـل درجة الحرارة العظمى إلى الخمسينات بالدرجة المئوية، إضافة لارتفاع في عدد حالات العواصف الرملية وتواجد العواصف الرعدية الممطرة.

أمطار غزيرة

نبهت الهيئة في سياق التقرير المناخي لفصل الصيف لعام 1439 الموافق 2018 إلى احتمالية وجود بعض حالات الارتفاع في دراجات الحرارة عن معدلاتها العظمى بفارق كبير موجات الحر، إضافة إلى احتمالية وجـود بعـض حالات الشذوذ المناخي والتي تسمى بالحالات المتطرفة (Extreme Weather Events) وتهطل منها أمطار غزيرة.

وتوقعت الهيئة أن يكـون فصـل الصـيف جافـا بوجـه عـام على أن يشمل كل منـاطق المملكة تقريبا، ويستثنى من ذلك المنـاطق الجنوبية الغربيـة خاصة المرتفعـات، حيث يلاحظ وجـود نسب هطول أمطار مرتفعة والتـي تنتج بشكل أساسي عن تقدم شـريط التقـارب المداري البيني (ITCZ) شــمالا إلى تلك المناطق، أو عن تأثير دورات رياح محلية هناك، مشيرة إلى أنه من المتوقع ومن خلال مؤشـرات نـواتج النماذج العددية طويلة المدى، وتحليل المعلومات للتوقع الفصلي لصيف هذا العام، أن يتركز هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية، والتي يتوقـع أن تكـون أعلى من معدلاتها.

انتهاء الربيع

بدوره، لفت أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إلى أن يوم أمس آخر يوم في فصل الربيع والذي بلغ طوله 92 يوما، و17 ساعة، واليوم الخميس 21 يونيو أطول نهار وأقصر ليل، متوقعا أن يدخل فصل الصيف عند الساعة الـ01:07 ظهر اليوم، وذلك عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان (الانقلاب الصيفي)، مقدرا طول فصل الصيف بـ93 يوما و15 ساعة، بسحب  “الوطن”.

غروب الشمس

توقع المسند أن يشهد اليوم 21 يونيو غروب الشمس عند أبعد نقطة لها في الشمال الغربي، وبعد هذا اليوم تبدأ بالغروب عن يسار مغربها كل يوم باتجاه الجنوب حتى 22 ديسمبر (الانقلاب الشتوي)، حيث تبلغ أقصى نقطة لها في الجنوب الغربي، ومن ثم تبدأ رحلتها ثانية باتجاه الشمال أي تغرب عن يمين مغربها كل يوم حتى 21 يونيو.

وأضاف: «تبلغ المسافة بين الأرض والشمس الآن حوالي 152,026,000 كلم، وستستمر الأرض تبتعد عن الشمس حتى تبلغ أقصى نقطة لها في 6 يوليو المقبل، والله أعلم».

رياح شمالية

توقع المسند أن يستمر نشاط رياح البوارح الشمالية والمثيرة للغبار على مدار الأسبوع الجاري في كل من المنطقة الشرقية، وربما الأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض وفي نجران، إضافة لدولة الكويت وجنوب العراق.

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