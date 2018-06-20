الأرصاد: طقس شديد الحرارة في الشرقية والغربية.. ورياح سطحية على 9 مناطق

تواصل – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتي الشرقية والغربية ونشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، الحدود الشمالية ، الرياض ، القصيم ، نجران ، الجوف ، تبوك ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.