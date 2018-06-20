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ترقية سوق الأسهم السعودي إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة

ترقية سوق الأسهم السعودي إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة
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تواصل – الرياض:

قررت “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” MSCI، أمس الأربعاء، ترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة؛ نتيجة لخطوات تطويرية ضخمة أنجزتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، جعلت السوق متوافقة مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية.

ومن المقرر أن يتم تفعيل انضمام السوق السعودية إلى MSCI للأسواق الناشئة في مايو وأغسطس 2019، حيث من المتوقع أن يجذب انضمام “تداول” إلى MSCI للأسواق الناشئة استثمارات قد تتجاوز 40 مليار دولار.

وحققت سوق الأسهم السعودية إنجازات مهمة خلال العامين الماضي والحالي؛ باتخاذها عديداً من الإجراءات التطويرية، أدت لاتخاذ “فوتسي” قراراً بترقيتها لمؤشر الأسواق الناشئة لديها.

وبعد تطوير شركة السوق المالية السعودية “تداول” لنظام الحفظ المستقل، تكون بذلك قد حققت آخر شرط لترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية ضمن مؤشر فوتسي.

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