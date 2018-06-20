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مشهد مرعب.. رجل يسقط من شلال شاهق الارتفاع خلال التقاط سيلفي (فيديو)

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تواصل – وكالات:

لقي رجل يبلغ من العمر 35 عاماً حتفه بعد سقوطه من أعلى جرف صخري يبلغ ارتفاعه 50 متراً في جنوب الهند، أثناء محاولته التقاط صورة.

وأظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، رامجان أوسمان كاجي، من منطقة “غاتبرابا” وهو يشق طريقه إلى أسفل الحافة؛ وذلك بهدف التقاط صورة تذكارية في الموقع. إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام؛ إذ انزلق الرجل، وسقط إلى أسفل الجرف الصخري.

وقال شهود عيان بأن كاجي، بدأ ينزل المنحدر نحو الشلال من أجل التقاط صورة، وكان أصدقاؤه يحثونه على تغيير وضعيته؛ لأنهم أرادوا تصوير نشاطه على الهاتف، وتحميل المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن السلطات المحلية لا تزال تبحث عن جثة الرجل حتى الآن، وقال ناطق اسم الشرطة الهندية: “ما زال البحث جارياً على قدم وساق عن الجثة. لقد علمنا من شهود عيان أن الرجل كان ثملاً لدى سقوطه، نأسف لهذا الحادث ونحذر مرتادي مثل هذه الأماكن من المخاطرة بحياتهم بمثل هذه التصرفات”.

من الجدير بالذكر، أن منطقة شلالات غوكاك شهدت وفاة 19 شخصاً في السنوات الخمس الماضية، إما عن طريق الانتحار، أو في حوادث سقوط، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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