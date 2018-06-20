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دراسة تكشف أخطر ضرر لمواقع التواصل الاجتماعي على الإنسان

دراسة تكشف أخطر ضرر لمواقع التواصل الاجتماعي على الإنسان
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن كل زيادة بنسبة 10% في التجارب السلبية؛ لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20%.

وقالت الدراسة: إن “المزاج السيئ لا يتم عكسه من خلال التفاعلات الإيجابية، مثل (like) أو كتابة تعليقات”، مبيناً أن “وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الناس يشعرون أنهم غير لائقين وغير كافيين؛ نظراً للآخرين الذين ينشرون أموراً مميزة عن حياتهم”.

وقال مايكل شوينبوم، من المعهد الوطني للصحة العقلية: “هناك خطأ واحد في وسائل التواصل الاجتماعي هو أنها تجعلك تشعر بالسوء تجاه حياتك”.

وحلل الباحثون، من جامعة بيتسبرج، ردود فعل 1179 طالباً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، وطُلب من الطلاب تقدير النسبة المئوية لتفاعلات وسائل الإعلام الاجتماعية الإيجابية الخاصة بهم، كما سُئل الطلاب عن عدد المرات التي شعروا فيها خلال الأسبوع الماضي بأنهم لا قيمة لهم، أو عاجزون، أو مكتئبون.

ويتناقض هذا البحث مع دراسة صدرت في أبريل الماضي تقترح أن نشر صورة على الإنترنت كل يوم مفيد لرفاهية الناس، توصلت دراسة أخرى إلى أن نشر الصور في منتديات مشاركة الصور عبر  الإنترنت يعزّز تفاعلات المستخدمين مع الآخرين ويجعلهم يشعرون بمزيد من التفاعل مع محيطهم.

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