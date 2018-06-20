عرعر.. مقتل مواطن بطلق ناري والجاني يسلم نفسه

تواصل – فريق التحرير:

تُوفي أحد الأشخاص، أمس الثلاثاء؛ متأثراً بإصابته إثر تعرضه لطلق ناري من مواطن في العقد الرابع، فيما بادر الجاني بتسليم نفسه.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي، أنه عند الساعة 40: 4 دقيقة مساء أمس (الثلاثاء) باشرت دوريات الأمن جريمة إطلاق نار بحي المروج بمدينة عرعر على أحد المواطنين؛ نتج عنه مقتله بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بإصابته بالطلق الناري.

وأضاف مهدي أن الجاني قام بتسليم نفسه، هو مواطن في منتصف العقد الرابع من عمره، حيث تم إيقافه واستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة.