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سفير المملكة لدى إندونيسيا يكشف حقيقة البركان الثائر

سفير المملكة لدى إندونيسيا يكشف حقيقة البركان الثائر
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تواصل – فريق التحرير:

نفى سفير المملكة لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، الأنباء والصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل لبركان ثائر، ادعى ناشروها أنها في إندونيسيا.

وقال الشعيبي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع وصور لبركان ثائر من نشر هذا المقطع ادعى أنه بإندونيسيا. هذا البركان ليس في جمهورية إندونيسيا، ولا يوجد بركان ثائر في إندونيسيا”.

وأضاف: “نؤكد للسائح السعودي سلامة السياحة في الأرخبيل الإندونيسي، ونتمنى لهم إجازة وسياحة ممتعة”.

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