المعلمي يحتفي بوزير الخارجية اليمني في حفل سفراء دول المجموعة العربية

تواصل – واس:

احتفى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس الثلاثاء بوزير الخارجية اليمني خالد اليماني والسفير اليمني لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة الدكتور أحمد بن مبارك في حفل عشاء حضره المندوبون الدائمون سفراء دول المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة.

وقدم السفير المعلمي خلال الحفل درعاً تذكارية لوزير الخارجية اليمني خالد اليماني باسمه واسم سفراء المجموعة العربية؛ تقديراً لجهوده خلال فترة عمله مندوباً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأثنى السفير المعلمي وسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة على الجهود التي قام بها وزير الخارجية اليمني خالد اليماني خلال فترة عمله مندوباً دائماً لبلاده لدى الأمم المتحدة لخدمة بلاده وقضايا الأمتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

كما رحب السفير المعلمي وسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالسفير اليمني أحمد بن مبارك بالانضمام لسفراء المجموعة العربية مندوباً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك.