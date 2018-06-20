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الأمن العراقي يطوق مقر «حزب الله» بعد مواجهات شرقي بغداد (صور)

الأمن العراقي يطوق مقر «حزب الله» بعد مواجهات شرقي بغداد (صور)
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تواصل – وكالات:

طوقت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، مقراً تابعاً لعناصر كتائب “حزب الله” العراقي في شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد، على خلفية اشتباكات اندلعت بين الطرفين في المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن الحادث بدأ ظهر الأربعاء نتيجة لعدم امتثال 5 سيارات كانت تقل مسلحين من “حزب الله” لأوامر نقطة تفتيش أمنية في شارع فلسطين ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل عنصر أمني.

وطوقت قوات الأمن مقر المسلحين، الذي تم تحديده بعد متابعة أمنية، وخاضت مفاوضات مع عناصر الحزب لتسليم المتورطين في المواجهات.

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