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المزروعي يتوقع: «منخفض الهند الموسمي» يلهب أجواء المملكة.. الصيف يبدأ غداً

المزروعي يتوقع: «منخفض الهند الموسمي» يلهب أجواء المملكة.. الصيف يبدأ غداً
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تواصل – متابعات:

كشف مختص في التغير المناخي عن تأثر المملكة مناخياً خلال فصل الصيف الحالي بتمدد منخفضات حرارية؛ وهو ما يعرف محلياً بمنخفض الهند الموسمي الذي يتصف بشدة الحرارة والجفاف.

وقال الدكتور منصور المزروعي رئيس قسم الأرصاد والمشرف على مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز، إن يوم الخميس السابع من شوال الموافق لـ 21 يونيو يعتبر فلكياً بداية فصل الصيف (الانقلاب الصيفي)، الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث تتعامد فيه أشعة الشمس على مدار السرطان عند خط عرض 23.5° درجة شمالاً؛ وهو الحد الأقصى الذي تتعامد فيه الشمس شمال الكرة الأرضية.

وأشار المزروعي إلى أن يوم الخميس يعد أطول أيام السنة للدول الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب من أقصى الشمال الغربي، وأضاف توالي درجات الحرارة بالارتفاع على معظم المناطق، لافتاً إلى انعدام الأمطار في فصل الصيف بشكل عام الأمطار على معظم أجزاء المملكة ما عدا المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية نتيجة لتأثرها بالرياح الجنوبية الغربية، الموسمية المعروفة باسم المونسون، وبحركة الخط الفاصل الشبه مداري، المتجه شمالاً مع حركة الشمس الظاهرية خلال فصل الصيف.

وأكد المزروعي أن درجات الحرارة لهذا الصيف ستكون حارة نسبياً بإذن الله خاصة على المنطقة الشرقية، والشمالية الشرقية، وأجزاء من الوسطى، وقد نشهد – بإذن الله – خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وعادة ما يتخلل فصل الصيف موجات من الحر لعدة أيام، يتوقع لها بإذن الله أن تكون أكثر حدة نسبياً عن نفس الوقت من الأعوام السابقة.

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