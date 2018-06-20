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وزير الطاقة: سوق النفط يحتاج إلى المزيد من الخام

وزير الطاقة: سوق النفط يحتاج إلى المزيد من الخام
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تواصل – الرياض:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن سوق النفط يحتاج إلى المزيد من الخام في النصف الثاني من العام.

وأوضح الفالح في تصريحات صحفية أن منظمة أوبك تتلاقى نحو قرار جيد بشأن سياسة إنتاج النفط هذا الأسبوع.

وأضاف: “أعتقد أن أي قرار سنتخذه سيستند إلى العوامل الأساسية، سندرس المعروض والطلب والمخزونات”، بحسب رويترز.

ومن المقرر أن يعقد وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعاً في فيينا يوم الجمعة المقبل، تعقبه محادثات مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة يوم السبت.

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