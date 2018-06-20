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6 هواتف ذكية حملت مزايا لم يعرفها العالم من قبل

6 هواتف ذكية حملت مزايا لم يعرفها العالم من قبل
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تواصل – وكالات:

شهد عام 2018 إطلاق العديد من الهواتف الذكية ذات المزايا المبتكرة، فلم يقتصر الأمر على المواصفات الراقية فقط، بل إن العديد منها دعم ببعض الخصائص التي ظهرت لأول مرة، بما في ذلك الكاميرا الأمامية المنبثقة، والكاميرا الثلاثية.

فيما يلي أبرز هذه الهواتف الذكية التي اشتملت على مزايا لم يعرفها العالم من قبل:

1 – هاتف Vivo X20 Plus UD:

يعد هذا الهاتف هو الأول في العالم الذي يمتلك مستشعر بصمة إصبع أسفل الشاشة، وقد وفرت الشركة هذه التقنية بالعديد من الأجهزة الاخرى.

Vivo X20 Plus UD

2- هاتف Huawei P20 Pro

أما هذا الهاتف فهو الأول من نوعه الذي يوفر كاميرا ثلاثية في الخلف، التي تضم مستشعر أحادي اللون بدقة 20 ميجابيكسل، ومستشعر 40 ميجابيكسل RGB ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجا بيكسل.

Huawei P20 Pro

3- هاتف Vivo Nex

في حين وفر هذا الهاتف أول كاميرا منبثقة أمامية التي تنبثق من الأعلى، إضافة إلى جهاز زر استشعار ببصمة الإصبع في الشاشة.

vivo-nex

4- هاتف سامسونج Galaxy S9+

فيما يعتبر هاتف سامسونج جلاكسي S9+ أول هاتف يمتلك فتحة عدسة متغيرة، إضافة إلى ميزة OIS المزدوج في الكاميرا الخلفية.

galaxy-s9-camera

5- هاتف Nokia 8 Sirocco

يعد أول هاتف يعمل بنظام أندرويد وان، ويعتمد على شرائح معالج Qualcomm Snapdragon 835

Nokia 8 Sirocco

6- هاتف Energizer Power Max P16K Pro

يعد أول هاتف ذكي يمتلك بطارية بقوة 16,000mAh التي يمكنها العمل لمدة أسبوع بشحنة واحدة فقط من العمل المتواصل.

Energizer Power Max P16K Pro
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