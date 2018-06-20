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فتح باب التسجيل في ‏معهد «سرب» لقيادة القطارات وصيانتها

فتح باب التسجيل في ‏معهد «سرب» لقيادة القطارات وصيانتها
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تواصل – الرياض:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، عن فتح باب التسجيل في برنامج “قيادة وصيانة القاطرات والعربات”؛ متيحاً التسجيل للكفاءات السعودية الشابة منذ يوم أمس الثلاثاء 19 يونيو 2018م وحتى 9 يوليو 2018م؛ وذلك من خلال موقع معهد سرب www.srp.edu.sa.

ومن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على الثانوية العامة (القسم العلمي) بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يتجاوز عمره 23 عاماً، وألا تقل درجة اختبار القياس عن 70%، وأن يكون المتقدم لائقاً طبيًا، وأخيراً اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، بحسب “الرياض”.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس هيئة النقل العام، رئيس مجلس إدارة معهد “سرب” الدكتور رميح بن محمد الرميح أن الهيئة كجهة منظمة لقطاع النقل، حريصة على توطين مختلف الوظائف المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، ومن بينها الوظائف التقنية التي تتطلب تدريباً متخصصاً لقيادة القطارات عالية السرعة كقطار الحرمين وباقي مشروعات وخطوط القطارات العاملة بين عدد من مدن المملكة.

كما بيّن “الرميح” أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” تدعم هذا البرنامج التدريبي المتخصص لتأهيل كفاءات وطنية شابة في جانب قيادة القطارات وصيانتها، مبينا أن معهد “سرب” ملتزم بتوفير التدريب المتخصص للمتدربين السعوديين الشباب حرصاً من الهيئة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بمشروعات الخطوط الحديدية في المملكة على استدامة الكفاءة في جانب تشغيل القطارات؛ لا سيما وأن هذه المشاريع تحظى بدعم ومتابعة كبيرين من حكومة المملكة؛ مضيفاً أن التعيين بعد انتهاء التدريب المتخصص سيكون من خلال شركة “سار”.

واختتم “الرميح” حديثه بتقديم الشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين لمعهد “سرب” وهم: شركة “سار”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ مشيداً بما يقدمونه من دعم دائم لإنجاح مهمة المعهد، وتحقيق أحد أهم أهدافه في جانب توطين الوظائف النوعية في قطاع النقل بشكل عام والخطوط الحديدية بشكل خاص؛ طبقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ومن جهته، أوضح مدير عام المعهد السعودي للخطوط الحديدية “سرب” المهندس عبدالعزيز الصقير، أن المعهد قد وقّع اتفاقية التدريب مع شركة “سار”؛ كونها الشركة الوطنية العملاقة والمالكة للبنى التحتية والمشغّلة لعدد من أهم مشروعات الخطوط الحديدية؛ مضيفاً أن البرنامج التدريبي المكثف للمتقدمين من الشباب السعودي يستغرق عامين في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويبدأ التدريب يوم الأحد 9 سبتمبر 2018م.

وبيّن “الصقير” أن المتدرب السعودي يتقاضى خلال فترة التدريب مكافأةً تبلغ ألفا ريال للسنة الأولى و 3 آلاف ريال للسنة الثانية، كما يُعيّن الخريج كقائد قطار أو فني صيانة قاطرات وعربات، مع احتساب مدة التوظيف منذ بدء التدريب، ويتمتع بتأمين طبي شامل ضمن البرنامج.

الجدير بالذكر أن معهد سرب خصص رقماً هاتفياً لتلقي الاستفسارات، وبإمكان المتقدمين التواصل مع “سرب” عبر الرقم: 0163263663، ويمكن للمتقدمين الاتصال على الرقم الموضح خلال ساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، إلى جانب ما يتيحه الموقع الإلكتروني للمعهد من خدمات إلكترونية فورية.

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