جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم عبر بوابتها الإلكترونية

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن فتح بوابة القبول الإلكترونية لاستقبال طلبات القبول لطلبة خريجي المرحلة الثانوية ابتداءً من غدٍ الخميس 07/ 10 / 1439هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 14 / 10 / 1439هـ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك ضمن خطة القبول للعام الجامعي 1439 /1440هــ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور صالح بن علي الراشد، أن مرحلة استقبال الطلبات لخريجي المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها لطلبة السعوديين وغير السعوديين يتم حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول للعام الجامعي 1439/ 1440هـ؛ وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية عبر موقع الجامعة بصفحة عمادة القبول والتسجيل على الرابط التالي https://admitportal.iau.edu.sa/web/.

وبين أنه يجب على المتقدمين الدخول على بوابة القبول الإلكترونية وقراءة الشروط والاطلاع على المسارات والكليات المتاحة والخطة الزمنية للقبول، لافتاً إلى أن المتقدم مطالب بمعرفة جميع المواعيد المهمة للتقديم ومواعيد الدفعات ومواعيد إكمال الإجراءات الإلكترونية حسب الخطة الزمنية المعتمدة للقبول، ويمكن للمتقدم بتقديم طلب وترتيب الرغبات من المسارات التي تتبع السنة التحضيرية أو الكليات التي لا تتبع السنة التحضيرية بحد أقصى ست رغبات، حيث تعتمد عملية القبول بالجامعة على النسب الموزونة وترتيب الرغبات بالمفاضلة على عدد المقاعد المتاحة.

وأفاد الراشد أن استكمال جميع المتطلبات يتم مع ملاحظة عدم وجود أفضلية للتقديم في أول يوم تقديم أو آخر يوم، حيث يتم جمع الطلبات من أول يوم في مرحلة التقديم إلى آخر يوم إلكترونياً دون الحاجة لإرسال أي وثائق أو مستندات أو مراجعة الجامعة لتسليم الوثائق حيث إن جميع إجراءات القبول إلكترونية للعام الخامس على التوالي؛ وذلك بالربط مع أنظمة وزارة التعليم ومركز قياس، ويتم عمل الترشيح لجميع الطلبات بعد الانتهاء من فترة التقديم بحسب التاريخ الموضح في الخطة الزمنية.

وأشار إلى أن الشروط العامة للقبول بالجامعة هي أن يكون الطالب سعودياً أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدم بطلب التحاق، وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قبل وزارة التعليم، وأن يكون الطالب حصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع السنوات الماضية للتقديم لجميع البرامج المتاحة ما عدا المسارات الصحية التي تشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس والتقويم، وألا يكون للطالب سجل سابق في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وللتخصصات الصحية، ويشترط أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي التابعة للجامعة.