الرئيس اليمني: العمليات العسكرية مستمرة وصولاً للعاصمة صنعاء

تواصل – واس:

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العمليات العسكرية مستمرة في مختلف الجبهات وصولاً للعاصمة صنعاء واستعادة الدولة كاملة.

وأشاد خلال ترؤسه لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، بـ”الإنجازات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة في الحديدة غربي البلاد، والجبهات القتالية كافة”.

وتطرق الرئيس هادي؛ وفقاً – لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إلى عدد من النقاط التي تم مناقشتها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فيما يتعلق بالتعاون والشراكة الأخوية المستقبلية، بالإضافة إلى توفير خدمات أساسية للمواطنين في إطار دعم يلامس المجالات كافة.

وجدد الرئيس هادي موقف إدارته الواضح من السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.