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سفارة المملكة في لبنان تكشف حقيقة «الأمير المُزيف»

سفارة المملكة في لبنان تكشف حقيقة «الأمير المُزيف»
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تواصل – فريق التحرير:

نفت سفارة المملكة فى لبنان صحة ما يدعيه أحد الأشخاص بأنه أمير سعودى، وأكدت أنه ينتحل صفة صاحب السمو الملكى الأمير طلال بن سلطان بن عبد العزيز ، وحذرت من التعامل معه.

وقالت السفارة فى بيان صدر عنها أنها بشأن ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعى عن وجود شخص مجهول يدعى أنه أمير سعودى وينتحل اسم وصفة صاحب السمو الملكى الأمير طلال بن سلطان بن عبد العزيز ويظهر فى لقاءات مع شخصيات اعتبارية ومناسبات اجتماعية، تود السفارة التنبية بأن هذا الشخص غير معروف وليس من أبناء صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله -.

كما دعت السفارة كل من يهمة الأمر لعدم التعامل مع هذا الشخص، كما تؤكد السفارة فى البيان أنها بدأت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاته وكشف هويته الحقيقية لكشف الغرض من انتحاله لاسم وهمى يضر بالمتعاملين معه.

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