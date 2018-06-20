رغم الحظر.. «البيئة»: شحنات المواشي الصومالية آمنة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

رغم الحظر.. «البيئة»: شحنات المواشي الصومالية آمنة

رغم الحظر.. «البيئة»: شحنات المواشي الصومالية آمنة
0

تواصل – الرياض:

وصلت إلى المملكة باخرتان تحملان شحنات من المواشي الصومالية ضمن مجموعة من الإرساليات المحددة لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بإشراف البنك الإسلامي للتنمية، رغم الحظر المؤقت المفروض على المواشي من هذا البلد، فيما أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة سلامة الشحنات من الأمراض والأوبئة.

وأوضح الدكتور عبدالله أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحمولة التي تبلغ 38364 رأساً، تعتبر دفعة من عدة دفعات سترد للبنك الإسلامي الذي تم استثناؤه من قرار الحظر.

وأكد أبا الخيل، أنه يتم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والمحجرية التي حددتها المملكة، وذلك لضمان عدم انتقال الأوبئة للمملكة، كما يتم أخذ تعهد على متعهدي البنك الإسلامي لعدم إنزالها إلى السوق المحلية.

وأوضح أبا الخيل، أن من المهام المنوطة بوزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال توفير الحيوانات الحية لمشروع الهدي والأضاحي في مكة المكرمة، وذلك لحاجة البنك الإسلامي إلى توريد نحو (1140000) رأس.

وأشار إلى أن الإرساليات تحجر في الصومال لمدة 21 يوماً في المحاجر المعتمدة، ويتم فحص الحيوانات ظاهرياً قبل بداية فترة الحجر علی أن يتم ترقيم جميع الإرساليات، وتحقن الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية والخارجية قبل فترة الحجر، وكذلك تفحص الحيوانات في الفترة الأولى من الحجر ضد مرض حمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع ومرض البروسيلا، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأضاف، أنه يتم أيضا تطبيق (نظام) قانون الحجر البيطري لدول الخليج ولائحته التنفيذية في المملكة على الإرسالية لدى وصولها منفذ ميناء جدة الإسلامي وتفحص جميع الإرساليات ظاهريا وتؤخذ عينات ويتم إرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها صحياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البيئة» تحظر استيراد المواشي الحية من جنوب أفريقيا

«البيئة» تحظر استيراد المواشي الحية من جنوب أفريقيا

الغذاء والدواء تبدأ إصدار أذون فسح شحنات مبيدات الآفات

الغذاء والدواء تبدأ إصدار أذون فسح شحنات مبيدات الآفات

المملكة تدين وتستنكر هجمات كابول وتفجير جنوب الصومال

المملكة تدين وتستنكر هجمات كابول وتفجير جنوب الصومال

«مركز الملك سلمان» يوقع اتفاقية لتحسين وصول مياه الشرب والصرف للاجئي الصومال

«مركز الملك سلمان» يوقع اتفاقية لتحسين وصول مياه الشرب والصرف للاجئي الصومال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>