رغم الحظر.. «البيئة»: شحنات المواشي الصومالية آمنة

تواصل – الرياض:

وصلت إلى المملكة باخرتان تحملان شحنات من المواشي الصومالية ضمن مجموعة من الإرساليات المحددة لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بإشراف البنك الإسلامي للتنمية، رغم الحظر المؤقت المفروض على المواشي من هذا البلد، فيما أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة سلامة الشحنات من الأمراض والأوبئة.

وأوضح الدكتور عبدالله أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحمولة التي تبلغ 38364 رأساً، تعتبر دفعة من عدة دفعات سترد للبنك الإسلامي الذي تم استثناؤه من قرار الحظر.

وأكد أبا الخيل، أنه يتم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والمحجرية التي حددتها المملكة، وذلك لضمان عدم انتقال الأوبئة للمملكة، كما يتم أخذ تعهد على متعهدي البنك الإسلامي لعدم إنزالها إلى السوق المحلية.

وأوضح أبا الخيل، أن من المهام المنوطة بوزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال توفير الحيوانات الحية لمشروع الهدي والأضاحي في مكة المكرمة، وذلك لحاجة البنك الإسلامي إلى توريد نحو (1140000) رأس.

وأشار إلى أن الإرساليات تحجر في الصومال لمدة 21 يوماً في المحاجر المعتمدة، ويتم فحص الحيوانات ظاهرياً قبل بداية فترة الحجر علی أن يتم ترقيم جميع الإرساليات، وتحقن الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية والخارجية قبل فترة الحجر، وكذلك تفحص الحيوانات في الفترة الأولى من الحجر ضد مرض حمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع ومرض البروسيلا، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأضاف، أنه يتم أيضا تطبيق (نظام) قانون الحجر البيطري لدول الخليج ولائحته التنفيذية في المملكة على الإرسالية لدى وصولها منفذ ميناء جدة الإسلامي وتفحص جميع الإرساليات ظاهريا وتؤخذ عينات ويتم إرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها صحياً.