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زادت 10% خلال عام.. 70.2 تريليون دولار ثروات أغنياء العالم

زادت 10% خلال عام.. 70.2 تريليون دولار ثروات أغنياء العالم
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تواصل – متابعات:

ارتفعت القيمة الإجمالية لثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم للعام السادس على التوالي لتصل إلى رقم غير مسبوق، إذ بلغت وفقاً لآخر التقديرات 70.2 تريليون دولار العام الماضي.

وأفادت شركة الاستشارات العالمية “كابجيميني” في تقريرها السنوي حول الثروة العالمية والصادر أمس، بأن مليونيرات ومليارديرات الكرة الأرضية نمت ثروتهم بنسبة 10.6 في المائة، ويرجع ذلك إلى تحسن الاقتصاد العالمي والأداء القوي لأسواق الأسهم.

ويشير التقرير إلى أن “الأفراد من أصحاب الثروات في جميع أنحاء العالم حققوا عائدات استثمارية تفوق 20 في المائة للعام الثاني على التوالي، وأن ثروة الأثرياء العالمية ستتجاوز 100 تريليون دولار بحلول عام 2025”.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل صدارة دول العالم من حيث عدد الأشخاص الذين يتمتعون “بثروات فردية عالية القيمة”، ويعرف التقرير هذا المصطلح بأنهم الأفراد الذين يمتلكون مليون دولار أو أكثر، وقادرون على استثمارها بعد استثناء قيمة محل الإقامة والمقتنيات والمجوهرات والتحف والسلع الاستهلاكية أو المعمرة. حسب “الاقتصادية”.

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