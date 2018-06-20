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شركة معادن تعلن عن وظائف إدارية وفنية

شركة معادن تعلن عن وظائف إدارية وفنية
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة معادن، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة في الخبر ورأس الخير على النحو التالي:

1 – وظيفة في مجال تخطيط (Sr. Planner, Planning)

الشروط : درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية / الكهربائية / الهندسة المدنية / مع خبرة 10-12 سنة في أعمال التخطيط والصيانة متعددة التخصصات في الصناعة التحويلية .

2- ممثل ثاني خدمات فنية ميدانية (Representative II,Technical Services)

الشروط : درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التوريد وخدمات العملاء.

3- أخصائي أول مراقبة الأصول والموثوقية (Specialist I, Asset Condition Monitoring-Reliability)

الشروط : درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال البتروكيماويات منها 5 سنوات في مراقبة حالة المعدات.

4- أخصائي ثاني المحاسبة والمالية (Specialist II, Accounting-Finance)

الشروط : بكالوريوس تخصص محاسبة أو مالية مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التقارير المالية والمحاسبة.

5- أخصائي ثالث المحاسبة والمالية (Specialist III , Accountant-Finance)

الشروط : بكالوريوس تخصص محاسبة أو مالية مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التقارير المالية والمحاسبة.

وأوضحت شركة معادن أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، والتقديم متاح عبر الرابط  التالي (هنا).

 

 

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