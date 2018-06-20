شركة معادن تعلن عن وظائف إدارية وفنية

تواصل – الرياض:
أعلنت شركة معادن، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة في الخبر ورأس الخير على النحو التالي:
1 – وظيفة في مجال تخطيط (Sr. Planner, Planning)
الشروط : درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية / الكهربائية / الهندسة المدنية / مع خبرة 10-12 سنة في أعمال التخطيط والصيانة متعددة التخصصات في الصناعة التحويلية .
2- ممثل ثاني خدمات فنية ميدانية (Representative II,Technical Services)
الشروط : درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التوريد وخدمات العملاء.
3- أخصائي أول مراقبة الأصول والموثوقية (Specialist I, Asset Condition Monitoring-Reliability)
الشروط : درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال البتروكيماويات منها 5 سنوات في مراقبة حالة المعدات.
4- أخصائي ثاني المحاسبة والمالية (Specialist II, Accounting-Finance)
الشروط : بكالوريوس تخصص محاسبة أو مالية مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التقارير المالية والمحاسبة.
5- أخصائي ثالث المحاسبة والمالية (Specialist III , Accountant-Finance)
الشروط : بكالوريوس تخصص محاسبة أو مالية مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التقارير المالية والمحاسبة.
وأوضحت شركة معادن أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، والتقديم متاح عبر الرابط التالي (هنا).