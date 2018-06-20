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سوريا.. قوات الأسد تكثف هجماتها بالجنوب الغربي

سوريا.. قوات الأسد تكثف هجماتها بالجنوب الغربي
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تواصل – وكالات:

أعلنت مصادر في المعارضة السوریة أن جیش نظام الأسد كثف قصف مناطق تسیطر علیها المعارضة في الجنوب الغربي مع حشده قوات من أجل حملة لاستعادة المنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها دولة الكيان الصهيوني.

وأضافت المصادر أن العنف تفجر ببلدة كفر شمس الواقعة على الخطوط الأمامیة قرب الجزء الخاضع لسوریا من هضبة الجولان، وأبعد منها باتجاه الشرق في بلدة بصر الحریر التي تعرضت لقصف بعشرات من قذائف الهاون من مواقع جیش النظام القریبة.

وقد یهدد شن هجوم في الجنوب الغربي بتصعید كبیر للحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات في سوریا. فیما حذرت واشنطن من أنها ستتخذ «إجراءات حازمة وملائمة» رداً على انتهاكات اتفاق «خفض التصعید».

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