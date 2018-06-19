جامعة شقراء تعلن مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات

تواصل – واس:

تبدأ جامعة شقراء الأحد المقبل، استقبال طلبات القبول للطلاب عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، وسيتم إغلاق التقديم على البوابة الإلكترونية للطلاب مساء الثلاثاء 19 /10 /1439هـ.

كما يمكن للراغبين الالتحاق بالجامعة التقديم عبر الرابط : https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu، أما بالنسبة للطالبات فسيتم فتح بوابة القبول الإلكترونية الخاصة بجامعة شقراء يوم الثلاثاء 12 /10 /1439هـ وسيتم إغلاق التقديم مساء الخميس 28 /10 /1439هـ، فيما يمكن للراغبات بالالتحاق بالجامعة التقديم عبر الرابط: https://www.su-admit.net/su .

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن سعد اليحيى، أن القبول في جميع كليات الجامعة للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1439 /1440هـ، سيكون عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسياً بناءً على النسبة المكافئة والنسبة المركبة، مبيناً أن القبول سيكون إلكترونيًا ولا يحتاج إلى إرسال الوثائق، وعلى الطلاب والطالبات التقدم خلال الفترة المعلن عنها عبر البوابات الإلكترونية، مؤكداً ضرورة أن يقوم المتقدمين بالاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطلب، تسهيلاً لمتابعة حالة القبول خلال الفترة المتاحة لذلك.

وأفاد أن هناك فريقاً فنياً متخصصاً لخدمة الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم وأسئلتهم والمشاكل التي تواجههم أثناء فترة القبول، من خلال التواصل على البريد الإلكتروني: add@su.edu.sa، مشيرا إلى أن عمادة القبول والتسجيل قامت بإعداد دليل إرشادي للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم في جامعة شقراء لتوضيح التخصصات المتاحة وشروط ومعايير ونسب

القبول في كل تخصص ويمكن الوصول للدليل عن طريق الرابط التالي: https://goo.gl/7C7a7Z .