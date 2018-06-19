صحيفة صينية: إدارة ترامب «تشتهي الدماء»

تواصل – وكالات:

قالت صحيفة صينية رسمية يوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تشتهي الدماء” عندما يتعلق الأمر بتطبيق سياساتها التجارية ضد الصين وإنها تريد “قطع شريان حياة” الاقتصاد الصيني.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار، إذا ردت بكين على رسوم سابقة فرضتها الولايات المتحدة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، بهدف الضغط على بكين لوقف سرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية.

وتعهدت بكين بالرد واتهمت الولايات المتحدة بممارسة “الضغط الشديد والابتزاز”، وتضررت الأسواق المالية بشدة بسبب النزاع التجاري المتصاعد.

وفي مقالة افتتاحية قالت صحيفة تشاينا ديلي الصادرة بالإنجليزية، التي تستخدمها بكين عادة لتوجيه رسائل لبقية العالم، إن الولايات المتحدة فشلت في احترام اتفاق لإعادة التوازن للتجارة في إشارة إلى اتفاق موقع في مايو تزيد الصين بموجبه مشتريات السلع والخدمات الأمريكية بدرجة كبيرة.

وقالت “في مواجهة هذا الترهيب الشديد من الولايات المتحدة ليس لدى الصين أي خيار سوى الرد بإجراءات موجهة ومباشرة بهدف إقناع الولايات المتحدة بالتراجع إذ من الواضح أن أي تنازلات تقدمها لن ترضي إدارة ترامب التي تريد قطع شريان حياة الاقتصاد الصيني”. غير أن الولايات المتحدة لا تبدي أي بادرة على التراجع.

وقال المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو، الذي يعتبر الصين قوة اقتصادية وعسكرية مناوئة، يوم الثلاثاء إن الصين استهانت بعزم ترامب فرض مزيد من الرسوم التجارية ضدها ما لم تغير ممارساتها التجارية “الناهبة”.