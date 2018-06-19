فيتامينات ضرورية لصحة «الجلد».. فوائدها مذهلة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

فيتامينات ضرورية لصحة «الجلد».. فوائدها مذهلة

فيتامينات ضرورية لصحة «الجلد».. فوائدها مذهلة
0

تواصل – وكالات:

تتمتع التغذية الصحية الغنية بالفيتامينات بأهمية كبيرة لصحة الجلد، إذ تساعد على تجدد خلاياه وتحميه من الأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة.

وقالت خبيرة التغذية الألمانية مارغريت مورلو، إن الجلد شأنه في ذلك شأن أي عضو آخر، يحتاج إلى إمداده بالفيتامينات والمعادن، ليتمتع بالصحة والشباب.

فيتامين A

فعلى سبيل المثال يحتاج الجلد إلى فيتامين A لبناء خلايا جلد جديدة، وهو أمر مهم جداً في حال تعرض الجلد للضرر، كما هو الحال عند الإصابة بحروق شمسية، وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين A في الجزر والسمك ومنتجات الألبان.

فيتامين C

يحتاج الجلد أيضاً إلى فيتامين C، الذي يساعده على التحكم في الرطوبة، كما يمتاز فيتامين C بقدرته على محاربة ما يعرف بالجذور الحرة، التي تهاجم خلايا الجلد، مسببة الشيخوخة والتجاعيد، وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين C في الفواكه الحمضية والفلفل الرومي.

فيتامينات B و E

وتلعب فيتامينات B و E دوراً مهماً في تجدد خلايا الجلد، خاصة عند الإصابة بجروح. وتتمثل المصادر الغنية بهذه الفيتامينات في الحبوب الكاملة والخضراوات ومنتجات الألبان.

ليكوبين

تحتوي الطماطم على مادة “ليكوبين” المضادة للأكسدة، التي تحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية متوسطة وطويلة الموجة.

وأكد كابيش أن الأصحاء لا يحتاجون إلى مكملات الفيتامينات، محذراً من خطورة تعاطيها دون استشارة الطبيب، لأن الجرعات الزائدة قد يكون لها آثار سلبية، فعلى سبيل المثال قد يتسبب تعاطي جرعة زائدة من فيتامين A في إلحاق ضرر بالكبد والجلد والعظام.

سوائل كافية

وإلى جانب التغذية الصحية الغنية بالفيتامينات أكدت مورلو أهمية شرب السوائل بكمية كافية لصحة الجلد، حيث تعمل السوائل على ترطيب الجلد وتمنحه مظهراً مشدوداً، ولهذا الغرض يجب شرب الماء، لاسيما المياه المعدنية، وشاي الأعشاب غير المحلى بالسكر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هذا النوع من أشعة الشمس يسبب الإصابة بـ«ىسرطان الجلد»

هذا النوع من أشعة الشمس يسبب الإصابة بـ«ىسرطان الجلد»

طفرة تكنولوجية هائلة.. «الجلد» أداة لقراءة الرسائل! (صور)

طفرة تكنولوجية هائلة.. «الجلد» أداة لقراءة الرسائل! (صور)

وصفات منزلية بسيطة للتخلص من «البثور» تحت الجلد

وصفات منزلية بسيطة للتخلص من «البثور» تحت الجلد

أعراض نقص «4 فيتامينات وعناصر» مهمة بالجسم.. تعرَّف عليها

أعراض نقص «4 فيتامينات وعناصر» مهمة بالجسم.. تعرَّف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>