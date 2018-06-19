فيتامينات ضرورية لصحة «الجلد».. فوائدها مذهلة

تواصل – وكالات:

تتمتع التغذية الصحية الغنية بالفيتامينات بأهمية كبيرة لصحة الجلد، إذ تساعد على تجدد خلاياه وتحميه من الأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة.

وقالت خبيرة التغذية الألمانية مارغريت مورلو، إن الجلد شأنه في ذلك شأن أي عضو آخر، يحتاج إلى إمداده بالفيتامينات والمعادن، ليتمتع بالصحة والشباب.

فيتامين A

فعلى سبيل المثال يحتاج الجلد إلى فيتامين A لبناء خلايا جلد جديدة، وهو أمر مهم جداً في حال تعرض الجلد للضرر، كما هو الحال عند الإصابة بحروق شمسية، وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين A في الجزر والسمك ومنتجات الألبان.

فيتامين C

يحتاج الجلد أيضاً إلى فيتامين C، الذي يساعده على التحكم في الرطوبة، كما يمتاز فيتامين C بقدرته على محاربة ما يعرف بالجذور الحرة، التي تهاجم خلايا الجلد، مسببة الشيخوخة والتجاعيد، وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين C في الفواكه الحمضية والفلفل الرومي.

فيتامينات B و E

وتلعب فيتامينات B و E دوراً مهماً في تجدد خلايا الجلد، خاصة عند الإصابة بجروح. وتتمثل المصادر الغنية بهذه الفيتامينات في الحبوب الكاملة والخضراوات ومنتجات الألبان.

ليكوبين

تحتوي الطماطم على مادة “ليكوبين” المضادة للأكسدة، التي تحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية متوسطة وطويلة الموجة.

وأكد كابيش أن الأصحاء لا يحتاجون إلى مكملات الفيتامينات، محذراً من خطورة تعاطيها دون استشارة الطبيب، لأن الجرعات الزائدة قد يكون لها آثار سلبية، فعلى سبيل المثال قد يتسبب تعاطي جرعة زائدة من فيتامين A في إلحاق ضرر بالكبد والجلد والعظام.

سوائل كافية

وإلى جانب التغذية الصحية الغنية بالفيتامينات أكدت مورلو أهمية شرب السوائل بكمية كافية لصحة الجلد، حيث تعمل السوائل على ترطيب الجلد وتمنحه مظهراً مشدوداً، ولهذا الغرض يجب شرب الماء، لاسيما المياه المعدنية، وشاي الأعشاب غير المحلى بالسكر.