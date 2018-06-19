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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

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«النيابة»: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين لمن يبثّ مواد تمس النظام العام

«النيابة»: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين لمن يبثّ مواد تمس النظام العام
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تواصل – الرياض:

أكدت النيابة العامة أن كل مَن يقوم بإنتاج‏ أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام العام، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيها، “إنتاج‏ أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام العام، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال”.

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