نجران.. نجاح عمليتي قلب مفتوح لمريضين بـ «الذبحة الصدرية»

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نجح أطباء القلب في مركز الأمير سلطان، لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنقاذ حياة مريضين تعرضا لذبحة صدرية نتيجة تصلب وتضيق في الشرايين، وتم إجراء عمليتين قلب مفتوح متقدمة لهما خلال 72 ساعة.

وقالت الصحة في نجران إن المريض الأول والبالغ من العمر 55 عاماً، أُسعف للمستشفى وهو يعاني من الآم شديدة في الصدر وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود تصلب في الشرايين، ونظرا لحاجة التدخل الجراحي لإنقاذ حياته وإسعافه عاجلاً نقل مباشرة إلى عمليات مركز الأمير سلطان للقلب.

وأُجريت للمريض عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح، حيث تمكن الفريق الطبي من خلالها بفضل من الله زراعة ٣ شرايين عاد بعدها النبض للقلب من جديد، حيث قدمت الرعاية الصحية اللازمة له وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

وأضافت “صحة نجران” أنه بعد مضي ثلاثة أيام من العملية الأولى وصل لطوارئ المستشفى حالة أخرى لمريض يبلغ من العمر 53 عاماً، يعاني من تضيق شديد في الشريان الرئيسي الأيسر، وهي من الحالات الخطرة التي تتطلب عملية عاجلة دون تأخير لإنقاذ حياته، وأدخل المريض لغرفة العمليات وأجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة، تمكن من خلالها جراحي القلب زراعة ٣ شرايين، واستقرت حالته حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

وأكدت الصحة بنجران على نجاح مركز الأمير سلطان، لأمراض وجراحة القلب بمنطقة نجران من إجراء أكثر من 960 عملية قسطرة علاجية واستكشافية، بالإضافة إلى إجراء 39 عملية قلب مفتوح، ساهمت في إنقاذ حياة المرضى وذلك بفضل التجهيزات الطبية الحديثة والكوادر المؤهلة التي تم استقطابها لتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية.

يذكر أن المركز بسعة 40 سريرا ً ويضم 4 غرف حديثة لعمليات القلب والقسطرة، و 15 سرير عناية قلبية، منها 6 أسِرَّة تم افتتاحها مؤخرا لمرضى القلب المفتوح.

الجدير بالذكر اعتماد مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، كمركز تعليمي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص أمراض القلب.