نجران.. نجاح عمليتي قلب مفتوح لمريضين بـ «الذبحة الصدرية»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

نجران.. نجاح عمليتي قلب مفتوح لمريضين بـ «الذبحة الصدرية»

نجران.. نجاح عمليتي قلب مفتوح لمريضين بـ «الذبحة الصدرية»
0

تواصل – فريق التحرير:

نجح أطباء القلب في مركز الأمير سلطان، لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران، في إنقاذ حياة مريضين تعرضا لذبحة صدرية نتيجة تصلب وتضيق في الشرايين، وتم إجراء عمليتين قلب مفتوح متقدمة لهما خلال 72 ساعة.

وقالت الصحة في نجران إن المريض الأول والبالغ من العمر 55 عاماً، أُسعف للمستشفى وهو يعاني من الآم شديدة في الصدر وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود تصلب في الشرايين، ونظرا لحاجة التدخل الجراحي لإنقاذ حياته وإسعافه عاجلاً نقل مباشرة إلى عمليات مركز الأمير سلطان للقلب.

وأُجريت للمريض عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح، حيث تمكن الفريق الطبي من خلالها بفضل من الله زراعة ٣ شرايين عاد بعدها النبض للقلب من جديد، حيث قدمت الرعاية الصحية اللازمة له وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

وأضافت “صحة نجران” أنه بعد مضي ثلاثة أيام من العملية الأولى وصل لطوارئ المستشفى حالة أخرى لمريض يبلغ من العمر 53 عاماً، يعاني من تضيق شديد في الشريان الرئيسي الأيسر، وهي من الحالات الخطرة التي تتطلب عملية عاجلة دون تأخير لإنقاذ حياته، وأدخل المريض لغرفة العمليات وأجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة، تمكن من خلالها جراحي القلب زراعة ٣ شرايين، واستقرت حالته حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

وأكدت الصحة بنجران على نجاح مركز الأمير سلطان، لأمراض وجراحة القلب بمنطقة نجران من إجراء أكثر من 960 عملية قسطرة علاجية واستكشافية، بالإضافة إلى إجراء 39 عملية قلب مفتوح، ساهمت في إنقاذ حياة المرضى وذلك بفضل التجهيزات الطبية الحديثة والكوادر المؤهلة التي تم استقطابها لتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية.

يذكر أن المركز بسعة 40 سريرا ً ويضم 4 غرف حديثة لعمليات القلب والقسطرة، و 15 سرير عناية قلبية، منها 6 أسِرَّة تم افتتاحها مؤخرا لمرضى القلب المفتوح.

الجدير بالذكر اعتماد مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، كمركز تعليمي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص أمراض القلب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بدء تطبيق توطين الوظائف على 4 أنشطة في نجران

بدء تطبيق توطين الوظائف على 4 أنشطة في نجران

استئصال ورم ضخم من مبيض فتاة بمستشفى القريات

استئصال ورم ضخم من مبيض فتاة بمستشفى القريات

«الدفاعات الجوية» ترصد صاروخين أطلقا باتجاه نجران أحدهما سقط بمنطقة صحراوية

«الدفاعات الجوية» ترصد صاروخين أطلقا باتجاه نجران أحدهما سقط بمنطقة صحراوية

نجران.. الأسباب الخفية وراء مقتل «أم بدر» أمام منزلها بحي الضباط

نجران.. الأسباب الخفية وراء مقتل «أم بدر» أمام منزلها بحي الضباط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>